Готовили удары по городам Украины: ССО взорвали российские 'Искандеры'. Видео

Украинские защитники продолжают осуществлять результативные операции на территории России и на ВОТ нашего государства. В ночь на 14 марта Силы специальных операций поразили вражеские пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Telegram-канале ССО. Цели достигли сразу несколько беспилотников.

"ССО поразили российские "Искандеры", которые готовили пуски ракет по украинским городам!" – говорится в сообщении.

Подразделения Deep Strike Сил специальных операций нанесли удары дальнобойными дронами по объектам российских войск во временно оккупированном Крыму минувшей ночью.

В частности, вблизи села Вишневое была уничтожена пусковая установка "Искандер", которую перед этим вывели с места дислокации в район запуска и замаскировали в лесополосе.

Установка была снаряжена ракетами и находилась вместе с экипажем, когда несколько дронов ССО успешно поразили цель, после чего зафиксировали вторичную детонацию боекомплекта.

Кроме того, Силы специальных операций обнаружили и нанесли удар по пункту хранения пусковых установок "Искандер" в поселке Курортное на временно оккупированной территории Крыма. Информацию об этом объекте предоставили представители местного движения сопротивления.

"ССО успешно поразили место дислокации машин. Сразу несколько дронов достигли цели", – указано в сообщении.

Дополняется...