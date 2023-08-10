Всегда пропагандировал верность Украине: от ранений умер участник Революции Достоинства Сергей Девдюк

В боях с российскими оккупантами на Запорожье смертельное ранение получил участник Революции Достоинства Сергей Девдюк. За его жизнь сражались медики, однако воин умер в больнице.

Видео дня

О смерти защитника сообщили в Бучачском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Те же, кто знал Героя еще с бурной зимы 2013-2014-го, говорят: он вернулся из Польши в Украину в первые дни полномасштабной войны – и с честью защищал родную землю до последнего вздоха.

О смерти воина от тяжкого ранения в Бучачском РТЦК сообщили 9 августа.

"С глубокой грустью сообщаем, что жестокая война унесла жизнь Защитника-патриота, который с честью и достоинством нес службу, был верен военной присяге, всей душой болел за свою страну. В результате тяжелых ранений, полученных вблизи населенного пункта Орехово, умер в больнице Девдюк Юрьевич, 30 мая 1984 года, житель города Бучач. Склоняем головы перед светлой памятью Героя, отдавшего жизнь за Украину. Искренние соболезнования родным и близким, разделяем боль их невосполнимой потери", – говорится в сообщении.

Сотник Майдана Олег Соломченко отметил, что павший воин был активным участником Революции Достоинства.

"Погиб верный сын своей страны Сергей Девдюк. Сергей был активным участником Революции Достоинства и понимал, что одолеть московских гнид можно только объединившись в один кулак с неравнодушными к свободе. В поисках союзников путешествовал, учился, зарабатывал на семью. Где бы он ни был. был, какую бы работу ни делал, всегда оставался неизменно отстаивал национальные идеи, пропагандировал верность Украине и передавал огонь борьбы окружающим", – рассказал Соломченко.

В момент полномасштабного вторжения Девдюк находился в Польше. Он без колебаний вернулся на родину, хотя в хаосе, царившем тогда в Украине, это оказалось непросто.

"Во время полномасштабного вторжения, ориентировочно 25 февраля звонит мне Девдюк и говорит с присущей ему картавостью: "Юрка, я приехал их крошить, сейчас здесь пробиваюсь в Киев". Как всегда, верно нес службу в добровольческом подразделении. Когда пора выбирать между домом, верной женой, любящим детками и продолжением защиты их светлого будущего в рядах ВСУ, выбрал последнее... .Казаком жил, казаком погиб!" – вспомнил глава ОО "Семья Героев Небесной Сотни" Юрий Аксенин.

По его словам, во время боя под Ореховым Герой получил пулевое ранение в голову. Оно стало для воина смертельным.

Брат Героя, Назарий Девдюк, отметил, что Сергей боролся за жизнь в течение двух месяцев, но смерть оказалась неумолимой.

"Сегодня не стало нашего брата Девдюка Сергея. 13 июня на Запорожском направлении он получил многочисленные ранения. Два месяца боролся за жизнь. Но Бог решил его забрать. Бог забирает лучших. Он мог до сих пор быть в безопасной Польше, но 25 февраля 2022 года уже был в Киеве и в качестве добровольца защищал столицу. Он был искренним патриотом своей земли, ревностным христианином, добрым отцом своим двум маленьким мальчикам и верным мужем своей Геленке! Царство небесное, вечная память моему братишке! Почивай в Царстве небесном", – написал Назарий.

Траурный кортеж с телом Сергея Девдюка в родном Бучаче встречают сегодня, 10 августа.

Напомним, ранее стало известно, что в бою на Запорожье погиб майдановец Андрей Бабинский. Старший солдат, боевой медик, участник Майдана, основатель "Мегамарша в вышиванках". с начала полномасштабного российского вторжения защищал Украину в рядах ВСУ, мечтал освободить Крым. Ему было 32 года.