'Мечтал освободить Крым': в бою на Запорожье погиб майдановец Андрей Бабинский. Фото

В бою с российскими оккупантами погиб Андрей Бабинский ("Медик") – старший солдат, боевой медик, участник Майдана, основатель "Мегамарша в вышиванках". Герой с начала полномасштабного российского вторжения защищал Украину в рядах ВСУ, мечтал освободить Крым. Ему было 32 года.

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О гибели Андрея сообщили его коллеги. Защитник пал 8 августа вблизи населенного пункта Червоная Криница Ореховского района Запорожской области вследствие вражеских артиллерийских обстрелов кассетными боеприпасами.

С начала масштабной войны Андрей Бабинский защищал Родину в составе 97-го батальона 107-й бригады Сил территориальной обороны, где получил специальность боевого медика. Воевал на Харьковщине и под Бахмутом.

"Летом 2023 года перевелся в 80-ю ОДШБр, участвовал в украинском контрнаступлении на Запорожском направлении. Мечтал освободить Крым", – рассказали на странице "Мегамарша в вышиванках".

Коллеги Героя отметили, что он был незаурядной талантливой личностью:

"Надежный друг, всегда остроумный, искренний, сообразительный, легкий на подъем, целеустремленный. Ведь с шествия на несколько человек в 2008 году Мегаграндиозный марш в вышиванках вырос до многотысячного и знакового международного события. Андрей очень любил и разбирался в аудиовизуальном искусстве, особенно в музыке. Очень хорошо пел, играл на музыкальных инструментах, фотографировал на пленку. А еще непревзойденно готовил и был прекрасным рассказчиком".

Прощание с Андреем Бабинским пройдет 11 августа в его родном селе Сокиряны Черновицкой области, начало церемонии – в 9:00.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На фронте погибли военные с Ривненщины Иван Назарчук и Ярослав Стадницкий. Оба Героя приняли свой последний бой вблизи Каменки на Харьковщине. Трагическую весть сообщили в Полицкой территориальной громаде.

– 8 августа в Настасове на Тернопольщине простились с 30-летним воинов, который погиб в районе Сватово на Луганщине. Николай Мурмиль защищал страну с ноября 2022 года, был водителем-механиком парашютно-десантного батальона ВСУ.

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