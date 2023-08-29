Всего пять тезисов: в Кремле утвердили новую 'методичку' для информационной войны против Украины – ГУР

В администрации президента России Владимира Путина 25 августа состоялось совещание, посвященное информационной войне с Украиной. В украинском и мировом медиапространствах российские пропагандисты будут распространять пять ключевых тезисов.

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Все они призваны дискредитировать Украину и снизить поддержку со стороны западных партнеров. Подробности рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным военной разведки, на днях в Кремле определились с темами нового этапа информационной войны против Украины.

"25 августа 2023 года в администрации российского диктатора состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, которые привлечены к проведению операций в информационной сфере. Тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире", – говорится в сообщении.

По итогам совещания, в ближайшее время Россия будет разгонять в инфопространстве Украины и на Западе пять ключевых нарративов.

Так, одним из них является "массовая мобилизация" в Украине. Пропагандисты будут убеждать, что на фронт начнут забирать всех без исключения граждан Украины, несмотря ни на пол, ни на возраст, ни на состояние здоровья. При этом пропагандисты будут убеждать, что мобилизация будет касаться, в частности, несовершеннолетних.

Второй тезис, который будут пытаться продвигать российские пропагандисты, касается "потере партнерами Украины веры в возможности победы". В ход пойдут рассказы о якобы существующих подковерных договоренностях о "мире в обмен на территории". Также будут разгоняться фейки о "политических соглашениях". Помимо прочего, запланировано фабрикование материалов о "тайной договоренности" между городским головой Киева Виталием Кличко и представителями Республиканской партии США по поддержке его на предстоящих выборах президента Украины.

Продолжают убеждать россияне украинцев и мир в том, что "украинское контрнаступление не имеет успехов". В ход последуют тезисы о стремительном разрастании количества захоронений павших в боях военных, иллюстрировать которые будут фото с кладбищ крупных городов. Все это будет сопровождаться нарративами о якобы отсутствии успехов на фронте при больших потерях. Россияне также планируют тиражировать тему гибели защитников в каждом регионе Украины, откуда они родом.

Параллельно пропаганда РФ постарается подтолкнуть украинцев к поиску виновных в выдуманных врагом "провалах" Украины на фронте, так россияне рассчитывают дискредитировать украинское военно-политическое руководство.

Россия также делает ставку на разгон темы о "тотальной коррупции" в Украине. В ход пойдут нарративы об отсутствии борьбы с коррупцией со стороны государства, тезиса о том, что "бюджет разворовывается, закупки не проводятся", а также о том, что коррупционеры якобы не получают никаких наказаний.

На фоне этой апокалиптической пропагандистской картинки происходящего в Украине пропагандисты будут убеждать, что на оккупированных Россией территориях Украины – "прекрасная жизнь". В пропагандистской методичке, написанной в Кремле, прописаны "высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым" оказавшихся в оккупации украинцев. Оккупанты якобы активно развивают инфраструктуру и отстраивают разрушенное жилье.

Параллельно акцент будет сделан на "свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ.

При этом пропагандисты будут демонстрировать сфабрикованные документы о том, что якобы "Украина отказывается от оккупированных территорий", а также "сдает Купянск".

"Чтобы не поддаваться вражеской пропаганде, Главное управление разведки Министерства обороны Украины настойчиво призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации!" – предостерегли в ГУР МОУ.

Напомним, накануне, 28 августа, в военной разведке Украины рассказали, что в оккупированном Энергодаре раздался взрыв в штабе кадыровцев, который они обустроили в здании одного из украинских банков. Взрыв прозвучал в 9:50. Поражён личный состав оккупационных сил, а также припаркованные во дворе автомобили.

За "бавовну", точные последствия которой еще устанавливаются, оккупанты могут поблагодарить местное движение сопротивления, которое координировали с ГУР.