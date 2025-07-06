Всеобщая мобилизация в Украине: стало известно, до какой даты продлят

Срок действия режимов военного положения и всеобщей мобилизации истекает 6 августа 2025 года. Они будут продлены снова на 90 дней – с 7 августа до 5 ноября.

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Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк в своих Telegram- и YouTube-каналах. По его словам, на следующей пленарной неделе депутаты Верховной Рады уже в 16-й раз проголосуют за продление военного положения и всеобщей мобилизации.

"Соответственно снова на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года", – сообщил нардеп.

Железняк рассказал, что парламент проведет соответствующее заседание в середине июля и, "обычно, такие решения принимаются заранее, чтобы не рисковать".

Так, в прошлый раз такое голосование проходило 16 апреля, хотя военное положение вводилось только с 9 мая.

"Законопроект, быстро рассмотрит, скорее всего, на следующей неделе комитет, и где-то 15 июля парламент утвердит и указ о продлении военного положения, соответственно, с 7 августа на 90 дней, и, соответственно, указ о всеобщей мобилизации. Это произойдет уже 16 раз, и я вас убеждаю, что это будет одобрено, очевидно, конституционным большинством, потому что другого варианта нет", – сказал депутат.

Будут ли выборы осенью 2025 года

Железняк напомнил, что выборы во время военного положения невозможны, поэтому "проводить никто не будет да и откровенно, ситуация, мягко говоря, на фронте не та, которая дает подумать о выборах".

"Почему я это говорю, потому что я знаю, что даже среди политикума есть много слухов о том, что точно осенью этого года будут выборы, или как-то их объединят с местными выборами. Ни местных, ни парламентских, ни президентских не будет, потому что будет продлено военное положение", – пояснил нардеп.

Он добавил, что особый период "зацепит" и октябрь, "на который и приходится, соответственно, история с местными выборами".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в 2025 году происходит мобилизация мужчин 50-60 лет в Украине и куда могут отправить служить таких мобилизованных. По словам экспертов, у ТЦК есть внутренние документы, по которым мобилизация 50+ несколько "мягче".

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