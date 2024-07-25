'Встал в строй с первых дней полномасштабной войны': на фронте погиб бывший мэр Умани. Фото

На войне за Украину погиб бывший мэр Умани Александр Цебрий. Жизнь защитника оборвалась 24 июля во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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Трагическое известие о гибели бойца сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Александр Цебрий был командиром пулеметного взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

"Славный воин. Смельчак. Надежный побратим. Командир пулеметного взвода. Младший сержант. Соболезнование семье! Соболезнование 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского", – пишет Игорь Табурец.

В 2015-2020 годах Александр Цебрий был мэром Умани. А в первые дни полномасштабного вторжения он присоединился к рядам ВСУ. В марте этого года президент наградил защитника орденом "За мужество" III степени.

Между боями военный вел на своей странице в Facebook дневник защитника, где рассказывал о побратимах, жизни на фронте и боли от потерь.

Соболезнование семье погибшего выразила также пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк. Она опубликовала трогательное видео Александра Цебрия с фронта, где он показал "биооружие", которым пополнился его пулеметный взвод.

"Александр Цебрий был командиром пулеметного взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Погиб 24 июля, выполняя боевое задание на Донетчине. Герою навсегда 50 лет. Соболезнования семье", – пишет Зоя Вовк.

Ранее сообщалось, что, защищая Украину на Запорожском направлении фронта, в боях погиб воин Валерий Малиновский из Шепетовки Хмельницкой области. Ему было 48 лет, он служил стрелком штурмового взвода 128 ОГШБр.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб защитник Юрий Бабийчук из Нетешина Хмельницкой области. Военнослужащий 33-й отдельной механизированной бригады почти год считался пропавшим без вести.

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