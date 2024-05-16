Встречали оккупантов с Javelin и дронами: бойцы 93-й ОМБр отбили вражеский штурм под Андреевкой. Видео

Украинские воины отбили штурм армии РФ на Бахмутском направлении фронта, в частности в районе села Андреевка. По вражеской бронетехнике с экипажами защитники отработали дронами и противотанковым ракетным комплексом Javelin.

Успешную работу провели бойцы из рядов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Кадры, которыми они поделились, опубликовал Telegram-канал аналитического ресурса DeepState.

Отмечается, что бой состоялся в районе юго-восточнее Андреевки. Там российские силы пошли в штурм шестью единицами техники.

На кадрах можно заметить, что оккупанты пытались защитить свою технику, например, в очередной раз пустив в атаку "танк-будку", обшитый металлическими пластинами.

Однако такие манипуляции не помогли врагу уклониться от украинского огня. Бойцы 93-й ОМБр встретили российскую колонну с ПТРК Javelin и FPV-дронами. Благодаря точным ударам холоднояровцы отбили атаку.

По данным DeepState, в последнее время войска РФ активизировались в районе Андреевки, но украинские защитники говорят, что это ненадолго: во время подобных штурмов враг несет потери и берет "паузу" для сбора новых сил.

Как сообщал OBOZ.UA, боец бригады "Рубеж" НГУ с позывным "Чех" рассказал, что на Бахмутском направлении оккупанты чаще стали использовать "танки-сараи". Это обычные танки, но они выглядят как металлические будки, полностью обшитые защитой.

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