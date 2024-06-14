Вступление в НАТО и победа над Россией: Краев очертил основные пункты соглашения о безопасности США и Украины

Договор о безопасности между Соединенными Штатами и Украиной составлен "очень осторожно", потому что американская сторона хотела избежать конкретики. Однако в документе есть несколько ключевых позиций, которые с точки зрения Украины очень положительные.

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Это конкретное обещание оружейной и ресурсной помощи, а также будущий вектор пути страны после обязательной победы – путь в НАТО. Так считает эксперт-международник, руководитель программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма" Александр Краев.

"Почти по каждому пункту соглашения США пытаются максимально сгладить, срезать острые углы, чтобы документ выглядел минимально провокативно. Но в соглашении есть несколько ключевых нарративов. Во-первых, это то, что военная и ресурсная помощь будет сейчас и будет продолжаться на протяжении 10 лет", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что помощь будет включать не только передачу вооружения. США, как технологиями, так и финансами, помогут Украине построить собственный оборонно-промышленный комплекс. Более того, это произойдет при любых обстоятельствах.

"В документе сказано, что даже если соглашение будет разорвано по инициативе одной из сторон, все дополнительные соглашения – а это и есть инвестиции, деньги и так далее – продолжают действовать до истечения 10-летнего срока. То есть даже если администрация Трампа захочет это соглашение" похоронить", все равно это не получится сделать до конца, и программы поддержки для нас продолжат работать", – объяснил Краев.

Второй важной частью соглашения эксперт назвал то, что в документе "закреплен вопрос НАТО".

"Закрепили в том плане, что Украина будет в НАТО, что, так или иначе, Украина движется к этому. Главное условие – это победа над Россией и согласие всех союзников, что сейчас можно будет сделать", – сказал специалист.

Третьим важным пунктом соглашения Краев назвал договоренности по военным консультациям на случай новой агрессии против страны.

"То есть если агрессия повторяется, если есть действительно угроза и опасность, мы начинаем двусторонние переговоры в течение 24 часов. Переговоры о том, как именно мы можем на эту агрессию совместно ответить", – пояснил он.

Вообще весь документ, по определению Краева, является "очень хорошей основой для развития нашего ОПК".

"15 других соглашений также о том, что каждое государство НАТО будет инвестировать в украинское ОПК, предоставлять технологии, предоставлять возможность строить новые заводы, предоставлять дополнительную безопасность для этих заводов. С экономической точки зрения эти соглашения для нас – это огромный прогресс. Это десятки тысяч новых рабочих мест, это реально большая отрасль", – отметил эксперт.

Однако для уже существующего соглашения о безопасности есть и риски. Это "непредсказуемость выборов в США", а также статус самого договора.

"Огромный риск, потому что мы не знаем, в каком статусе соглашение будет уже буквально в конце этого года, по факту выборов в США. Также велика опасность в том, что документ не ратифицируется, то есть Конгресс на договор имеет минимальное влияние... То что документ не прошел утверждение Конгрессом, может создать риски, что по воле любого президента это соглашение может быть расторгнуто в любой момент", – пояснил Краев.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом Украина заключила уже 17 двусторонних сделок безопасности: кроме США, еще с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Японией.

А что конкретно есть в документе и как он был подписан, читайте здесь.

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