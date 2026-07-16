ВСУ атаковали оккупированный Шахтерск Донецкой области: есть попадания на железнодорожной станции. Фото и видео

Ночью 16 июля украинские войска нанесли серию ударов по оккупированному Шахтерску Донецкой области. По предварительной информации, целью атаки стала железнодорожная инфраструктура.

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В результате обстрела в городе возник масштабный пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Результаты ударов

По предварительным данным, удар был нанесен в районе железнодорожной станции. Кроме того, местные жители сообщали об атаке в оккупированном Чистяково Донецкой области.

Картографическая онлайн-платформа NASA FIRMS, которая отображает активные пожары в реальном времени, также подтверждает удары по Шахтерску. По состоянию на утро спутники зафиксировали тепловые аномалии в районе железнодорожной станции.

Ряд источников сообщают о поражении электроподстанции в районе железнодорожного узла города. Оккупационная администрация официально масштаб разрушений пока не комментировала, но заявила, что за сутки в регионе якобы сбили 15 беспилотников.

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Последствия для врага

Для российской армии удар по объектам в Шахтерске имеет серьезное логистическое значение, поскольку этот город остается одним из ключевых узлов обеспечения всей оккупационной группировки на Донбассе.

Шахтерск расположен на важной ветке, которая связывает тыловые районы РФ через границу в Луганской и Донецкой областях с передовой. Железная дорога – это главный способ, которым армия РФ перебрасывает тяжелую бронетехнику, артиллерийские снаряды и цистерны с топливом в больших объемах. Район Шахтерска традиционно используется оккупационными силами как транзитная база. Сюда приходят эшелоны, которые затем разгружаются, и снабжение распределяется грузовиками по более мелким складам ближе к линии фронта.

Напомним, в ночь на 16 июля в российских городах Саратове и Энгельсе прогремели взрывы в результате атаки украинских беспилотников. На военном аэродроме Энгельса вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июля Силы беспилотных систем ВСУ нанесли масштабный удар по российскому "теневому флоту" в Чёрном море. Известно, что были поражены 20 судов. Операция стала продолжением кампании после завершения первого этапа в Азовском море.

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