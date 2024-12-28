ВСУ блестяще отразили один из самых масштабных штурмов врага возле Клищиевки. Видео

Вооруженные силы Украины блестяще отразили один из крупнейших штурмов российских оккупантов возле села Клищиевка, расположенного на Бахмутском направлении. Россияне атаковали украинские позиции с помощью большого количества тяжелой техники.

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Однако слаженные действия подразделений ВСУ, в том числе бригады "Холодный Яр", помогли отразить наступление. Соответствующие кадры опубликовала 93-я ОМБр Холодный Яр.

"Хладноярцы совместно с соседними подразделениями отразили один из самых масштабных штурмов за последнее время на Бахмутском направлении. Полтора десятка тяжелой техники и до трех взводов штурмовиков – именно таким составом российские оккупанты шли на позиции бригады в районе села Клищиевка. Силами холодноярцев во взаимодействии с собратьями из смежных подразделений удалось разбить врага и удержать позиции", – говорится в сообщении.

Штурм происходил в двух направлениях одновременно, но усилия противника были остановлены благодаря эффективному использованию техники и артиллерии.

Особую роль в этой победе сыграли экипажи батальона беспилотных систем ББпC Black Raven 93, 2-го и 3-го механизированных батальонов, а также взводы БпАК Corvus и дистанционного минирования, работавшие в тесном взаимодействии. Благодаря их эффективной работе и поддержке артиллерии, враг понес серьезные потери: уничтожены шесть танков Т-72 и шесть БМП-2, а еще один танк был поврежден.

Штурм длился около четырех часов, и после этого российские оккупанты вынуждены были отступить. Однако точные потери врага еще уточняются. В последнее время россияне не жалеют ресурсов, пытаясь прорвать линию фронта, но, несмотря на большие потери, их попытки не приносят желаемых результатов благодаря профессионализму и слаженности сил обороны Украины.

Напомним, на фронте продолжаются интенсивные боевые действия, и с начала суток уже зафиксировано 158 боевых столкновений. Наиболее напряженной оставалась ситуация в Покровском и Кураховском направлениях. Враг активен также на Лиманском, Времивском направлениях и Курщине.

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