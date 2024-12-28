На Покровском направлении оккупанты получили жесткий ответ: в Генштабе доложили о количестве боестолкновений и ситуации 'на нуле'

На фронте продолжаются интенсивные боевые действия, и с начала суток уже зафиксировано 158 боевых столкновений. Наиболее напряженной оставалась ситуация в Покровском и Кураховском направлениях.

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Враг активен также на Лиманском, Времивском направлениях и Курщине. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 пятницы, 27 декабря.

За сутки противник нанес 37 авиационных ударов, использовав 43 управляемых авиабомба (КАБ), и совершил более 4300 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские войска дважды атаковали близ Волчанска, однако украинские защитники уничтожили 72 оккупанта, а также танк, две артиллерийские системы, противотанковое средство, четыре единицы автомобильной техники, три средства связи и 29 беспилотников. Также была повреждена боевая бронированная машина и девять автомобилей.

На Купянском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться к позициям украинских сил вблизи Петропавловки и Лозовой. Четыре атаки были отбиты.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз в районах Первомайского, Новоегоровки, Надежды, Тернов, Торского, Заречного, Дибровы и в Серебрянском лесу, все эти атаки также были остановлены.

На Северском направлении оккупанты четырежды пытались прорвать оборону вблизи Белогоровки и в направлении Выимки, но получили отпор.

На Краматорском направлении произошло пять боевых столкновений, действия Штурма происходили вблизи Временного Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении украинские войска отражали десять атак вблизи Торецка и Щербиновки. Все атаки остановлены.

На Покровском направлении враг предпринял 52 попытки прорвать оборону в районах Миролюбовки, Луча и других населенных пунктов. Украинские защитники дали жесткий отпор: уничтожены 382 оккупанта, из которых 196 погибли, а также большое количество техники, среди которой были автомобили, боевые бронированные машины, беспилотники и средства наблюдения.

В Кураховском направлении враг 18 раз атаковал украинские позиции. Наибольшую активность проявлял в районах Петропавловки, Славянки, Дачного и Курахового, но все атаки были отражены.

Также на Времивском направлении остановлено 17 атак в районах Константинопольского, Разлива, Нового Комара и Новодаровки.

В Приднепровском направлении противник продолжает пытаться выбить украинские войска с занятых позиций, однако его штурмы остаются безуспешными.

В Курской области украинские силы также успешно отразили 22 атаки оккупантов. Тем временем российская авиация нанесла 15 ударов, применив 18 управляемых авиабомб по своей территории.

Особое внимание в Генштабе обратили на эффективную работу воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем, которые наносят врагу непоправимые в непоправимых сил.

Украина продолжает наращивать производство собственных вооружений, в том числе стремительно развивается и производство украинских БПЛА. В 2025 году их будет выпущено по меньшей мере 30 тысяч человек, о чем недавно рассказывал президент Владимир Зеленский.

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