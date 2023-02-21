ВСУ дали мощный отпор врагу возле Белогоровки и Марьинки, оккупанты проводят принудительную паспортизацию населения – Генштаб

Силы обороны Украины накануне отбили вражеские войска РФ, которые прибегали к атакам на линии фронта в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Ныне оккупанты и дальше сосредотачиваются на ведении наступательных действий на пяти направлениях, где обстреливают позиции наших защитников и мирные населенные пункты, применяют авиацию.

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Также агрессор продолжает принудительную паспортизацию украинцев на временно захваченных территориях Донетчины, на всей территории страны сохраняется угроза последующих его массированных ударов. О военной обстановке сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 21 февраля – 363-е сутки войны.

За прошедшие сутки враг нанес шесть ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также произвел 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате его действий уничтожены и повреждены дома населения, школы и магазины, есть погибшие и раненые.

Отмечается, что основные усилия оккупантов направлены на Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Шахтерское направления, где они прибегают к наступлениям. В частности, в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

Наши защитники 20 февраля отбили вражеские атаки возле Гряниковки и Масютовки на Харьковщине; Белогоровки на Луганщине; Васюковки, Берховки, Бахмута, Василевки, Новобахмутовки, Водяного, Невельского и Марьинки на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено. В то же время он обстрелял районы н. п. Сеньковка и Елино Черниговской области; Новослободское, Белополье, Юнаковка, Миропольское и Краснополье на Сумщине, а также более 25 районов населенных пунктов Харьковщины, среди которых Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Бочковое, Малая Волчья, Озерное, Григорьевка, Двуречная и Купянск. Кроме того, враг нанес авиаудар по селу Гранов Харьковской области с территории РФ.

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