ВСУ дали отпор оккупантам в районах Марьинки и Угледара, есть большая опасность ракетных ударов РФ по всей территории Украины – Генштаб

В Украине начались уже 337-е сутки войны, на которые войска РФ, неся многочисленные потери, не прекращают наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Накануне украинские воины отбили атаки оккупантов в ряде населенных пунктов Донбасса, поразили более десяти районов сосредоточения и склады врага, уничтожили его самолеты, вертолет и БПЛА.

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Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 26 января. Военные предупредили о высокой угрозе авиационных и ракетных ударов агрессора России по всей территории страны.

Только за прошедшие сутки враг нанес 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре Днепра и Запорожья. Совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под поражение попали и жилые дома в Херсоне. Ночью РФ применила 24 ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131 – все были уничтожены Силами обороны Украины.

Кроме наступлений на Бахмутском и Новопавловском направлениях, российская армия вела безуспешные наступательные действия на Лиманском и Авдеевском, а на Купянском, Запорожском и Херсонском она обороняется.

Силы обороны отбили атаки врага в районах Краснопоповки на Луганшине, а также Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Благодатного, Бахмута, Клещиевки, Марьинки, Угледара и Павловки на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок агрессора не обнаружена.

На Северском он обстрелял районы Леоновки, Ясной Поляны и Михалькиной Слободы Черниговской области, Строительного, Волфиного и Тимофеевки – Сумской. На Слобожанском – районы 20 н. п., среди которых Бударки, Волчанские Хутора, Липцы, Волчанск, Красное и Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении огневому воздействию со стороны ВС РФ подверглись Синьковка, Ивановка, Котляровка и Табаевка Харьковской области, Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах Макеевки, Площанки, Червонопоповки, Невского в Луганской области, Веригинского лесничества и Ямполевки – в Донецкой.

На Бахмутском направлении огневое поражение потерпели 22 населенных пункта, в частности, Ивановское, Краснополовка, Спорное, Бахмут, Озаряновка, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Бердичи, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском – Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня ВС РФ пострадали районы 25 н. п., в частности Времовка, Свободное Поле, Новополье Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села. Пострадали 12 населенных пунктов, в том числе Берислав, Антоновка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

Во временно оккупированном Крыму Россия проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации. До 29 января все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь военкоматам. Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля. Кроме этого, с 1 февраля все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и два – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, уничтожены два российских самолета Су-25, вертолет Ка-52, четыре БПЛА типа "Орлан-10" и один – типа "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и четыре склада боеприпасов российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ продолжают продвигаться в Луганской области, в частности, в направлении Кременной. По словам западных аналитиков, эта операция является подготовительным этапом к весеннему контрнаступлению.

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