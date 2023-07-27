ВСУ дали отпор врагу на Купянском направлении, уничтожены два пункта управления и склад БК – Генштаб

За прошедшие сутки на украинском фронте произошло 28 боевых столкновений: Силы обороны успешно отбили атаки оккупантов на Купянском направлении, Бахмутщине и в районе Авдеевки, не позволили им восстановить утраченное положение возле Старомайорского. На разных участках во время столкновений и боевых задач защитники уничтожили российские пункты управления и склад БК.

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В то же время войска РФ продолжают прибегать к террору – этой ночью они совершили очередную атаку "Шахедами", информация о ее последствиях уточняется. О военной обстановке рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 27 июля.

Отмечается, что накануне российская армия нанесла 49 ракетных и 37 авиационных ударов, совершила более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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