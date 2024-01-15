ВСУ дают мощный отпор врагу по всем направлениям фронта, РФ устроила эксперимент с наркотиками для своих солдат – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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За прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновений. Украинские войска дают мощный отпор врагу по всем направлениям фронта. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 15 января.

В течение 14 января путинские террористы нанесли 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 64 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным ударом были Ольховатка, Волчанск Харьковской области; Белогоровка, Песчаное, Серебрянское лесничество Луганской области; Колодцы, Веселое, Богдановка, Авдеевка, Новомихайловка, Владимировка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак оккупантов вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага возле Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских защитников.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Российские военные все чаще отказываются гибнуть за несуразные цели своего диктатора, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования, искажающим ощущение реальности и ведущим к гибели. По имеющейся информации, личному составу 108 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества. Эти препараты приводят к эйфории и притупляют боль. Употребляющие их солдаты легче соглашаются на мясные штурмы, не опасаясь ранений или гибели.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и 2 склада боеприпасов противника.

Напомним, российская оккупационная армия сосредоточила на востоке Украины десятки тысяч военных. При этом на сегодняшний день ключевым направлением для врага является город Часов Яр в Донецкой области. Враг продолжает атаковать позиции украинских сил, но применяет в основном пехоту, а не технику.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России на Таврическом направлении увеличили применение беспилотников.

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