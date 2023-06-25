ВСУ добились прогресса на ключевых направлениях контрнаступления – британская разведка

Украинские войска вернулись к проведению крупных наступательных операций в трех направлениях на юге и востоке Украины. В настоящее время защитники учли опыт первых недель контрнаступления и усовершенствовали тактику штурма хорошо подготовленной российской обороны.

Видео дня

На ключевых направлениях у Сил обороны есть успехи, а в районе Кременной воины остановили наступление захватчиков. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В британском оборонном ведомстве констатировали, что за последние дни украинские войска возобновили большие наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины. Из предыдущего опыта они извлекли уроки.

"Украинские силы используют опыт первых двух недель контрнаступления, чтобы усовершенствовать тактику штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения постепенно, но стабильно продвигаются на ключевых направлениях", – говорится в сообщении.

В то же время российские войска приложили большие усилия для наступления в районе Кременной. Однако прорыва достичь им не удалось.

"В Луганской области российские силы приложили значительные усилия для наступления на Серебрянский лес возле Кременной. Вероятно, это отражает приказы российского высшего руководства переходить в наступление, когда это возможно. Россия добилась небольших успехов, но украинские силы помешали прорыву", – отметили в МО Британии.

Напомним, ранее издание CNN опубликовало статью, в которой утверждает, что разведка США знала, что Пригожин готовит мятеж, но не понимала с какой целью.

Представители американской и западной разведки видели, что Пригожин накапливает оружие и боеприпасы.

Источник отметил, что в американской разведке считают заявления Пригожина о нехватке боеприпасов для операций в Украине умышленным обманом, чтобы помочь заложить основу потенциального военного вызова российскому руководству.