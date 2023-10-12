И снова наши ТИТАНЫ удивляют своей силой.

Вчера вторые сутки пи**ры ходили в атаку на наши позиции на Восточном фронте. За день до этого они получили п**ды – понесли большие потери в технике и живой силе. Но уже на следующий день (т.е. вчера) они снова продолжили наступление.

Далее текст на языке оригинала.

Після першого штурму позицій ЗСУ 10 жовтня почали з’являтися певні деталі. Так, виявилося, що пі**ри дуже добре підготувалися, нагнали техніки, назбирали БК для арти, підтягнули цілу купу артсистем, кидали в бій літачки, ланцети, FPV дрони. Запустили на повну РЕБ. Нагнали багато живої сили. І ніби все як по книжці, але за свідченнями полонених пі**рів, в них великі проблеми із зв’язком, незрозуміла комунікація, незрозумілі задачі, не завжди вони розуміють, який підрозділ поруч з ними і як з ним зв’язатися. В такій великій операції, з такою кількістю сил та засобів має бути ідеальна керованість. Але ж ніт.

Видео дня

Після того, як наші захисники 10 жовтня знищили повноцінний полк ворога, вже 11 жовтня вони висуваються в чергову атаку. І тут не зрозуміло, що ними керувало? Таке враження, що наші їм згодували дезу (типу снарядів в ЗСУ немає, Захід не встигає їх робити, резервів немає – всі на Запорізькому фронті і т.д.), вони в неї повірили та ломанулися.

На підтвердження цієї гіпотези може бути інфа від самих пі**рів, що в перші години обстрілів позицій ЗСУ 10 жовтня наша арта не відповідала. Ну і вони пішли на штурм. Їх розгромили, і що далі? Ніби ж вони мали визнати, що їх переграли, стати в оборону та поміняти стратегію. Але… Складається враження, що вони затвердили план наступу в самому кремлі і тепер х*р хто дасть їм команду відбій, поки вони всі не закінчаться.

Отже вчора, 11 жовтня пі**ри знову почали масовану атаку. З артою, літачками, дронами, РЕБом, технікою та мясом. І наші ТИТАНИ знову дали ворогу грандіозного тягла. Ви тільки погляньте на втрати ворога в другий день штурму:

Танків – 42 од.

Бойових броньованих машин – 44 од.

Артсистем – 32 од. (це для тих, хто мав сумніви в роботі нашої контрбатарейки)

Розвідувальних БПЛА – 21 шт.

Особового складу – 990 орків.

Враховуючи поранених, орки вдруге поспіль втратили цілий полк під час наступу!

Я навіть не можу уявити, які потрібні нерви, воля та витривалість, щоб так майстерно валити ворога, коли на тебе летять снаряди, ракети, дрони, танки, БТРи й т.д.. Це якісь суперлюди!

Тому вкотре дякуємо нашим захисникам та захисницям.

І вкотре схиляємо голову в пам'ять про тих, хто віддав за нас та нашу країну своє життя.