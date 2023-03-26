'ВСУ имеют преимущество': на российском ТВ встревожились из-за контрнаступления Украины

Российские пропагандисты пожаловались на недостаток дронов и антидронного оружия у оккупантов. Мол, на случай контрнаступления ВСУ – путинские войска недостаточно вооружены.

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Об этом говорили российские "эксперты" в эфире одной из передач на росТВ. Они констатировали, что спустя более чем год полномасштабной войны государство не решило указанную проблему, более того, очень важные для фронта дроны сегодня помогают закупать простые россияне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"К сожалению, ВСУ имеют преимущество в этом вооружении. И наши ребята несут потери больше всего из-за использования дронов как наступательного оружия. Поэтому, это большая проблема", – жаловался "эксперт".

Напомним: ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян признала, что так называемые "референдумы" по присоединению к России временно оккупированных областей Украины были фейковыми. В своем заявлении она пошла вразрез официальной риторике Кремля и признала, что временно оккупированные области – это территория Украины.

"Знаете, какой мог бы быть компромисс? Проводится референдум, замораживаются боевые действия в той точке, в которой они есть сейчас, и проводится честнейший чистейший референдум в регионах Украины", – выдала пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские пропагандисты неожиданно признали, что контрнаступательные операции Сил обороны Украины в Харьковской и Херсонской областях были успешными. При этом депутат Государственной думы и генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Гурулев поспешил успокоить россиян и заявил: мол, из Херсона оккупанты ушли организованно, и это "достижение";

– сторонники войны против Украины в РФ критикуют военное командование за то, что оно продолжает терять войска под Угледаром на Донетчине, бросая их в неэффективные лобовые атаки в стиле "человеческой волны". К примеру, 155-я бригада морской пехоты была уничтожена и восстановлена целых восемь раз с начала полномасштабного вторжения

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