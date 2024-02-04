ВСУ имеют успех на одном из самых динамичных отрезков фронта: детали боев

Воины Сил обороны Украины имеют продвижение на Бахмутском направлении на фронте, в районе населенного пункта Клещиевка. Украинским военным удалось выбить российских оккупантов с некоторых позиций и занять их.

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Об этом в воскресенье, 4 февраля, в эфире национального телемарафона рассказал Олег Калашников, руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ. По его словам, речь идет о территории к востоку от Клещиевки.

Как сказал Калашников, на Бахмутском направлении у украинской армии есть "успех в продвижении и освобождении некоторой нашей территории".

"Мы действительно отбили врага с некоторых позиций и их заняли. Но обстановка очень динамичная. Сегодня мы какие-то позиции заняли, а завтра – они", – отметил он.

По словам начальника пресс-службы, а армии страны-агрессора на этом направлении действительно и есть случаи дезертирства. Оккупанты боятся идти на штурмы и разными способами пытаются избежать этого. В основном штурмов боятся российские мобилизованные. Они, как сказал Калашников, понимают, что их ждет гибель.

Также, по его словам, в последнее время командиры дают подразделениям оккупантов команду о непрерывных штурмах. Возможно, это связано с тем, что в России готовятся к выборам и нужно показать хоть какой-то результат на фронте в Украине.

Ранее в американском Институте изучения войны отметили, что, по предварительной информации, Силы бороны Украины вернули себе некоторые позиции возле Клещиевки. Аналитики сообщили, что 3 февраля российские оккупанты опубликовали кадры, на которых 85-я отдельная мотострелковая бригада наносит удары по ВСУ, действующим в лесной зоне к востоку от Клещиевки.

Эта местности, как отметили в ISW, находился под контролем войск страны-агрессора России, поэтому сказанное захватчиками позволяет предположить, что Силы бороны Украины недавно вернули себе позиции там.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января оккупанты пытаются перехватить инициативу в районе Богдановки и Ивановского и подошли ближе к каналу Северский Донец к западу от Клищиевки. Кроме того, украинские и российские источники указывали на продолжение позиционных боев вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки.

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