ВСУ имеют успехи в сторону Старомайорского на юге и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб
Силы обороны во время контрнаступательной операции добились успехов в направлении Старомайорского на южном фронте. Село расположено в Волновахском районе Донетчины и вблизи админграницы с Запорожской областью.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. Его слова процитировал Military Media Center.
Он подчеркнул, что на рубежах, которые удалось занять, сейчас защитники закрепляются. В то же время враг там оказывает мощное сопротивление.
"Совершает перемещение своих подразделений, применяет резервы", – пояснил спикер.
В то же время добавил, что также Силы обороны выбили российских военных с позиций у Андреевки на Бахмутском направлении. Ныне украинские войска ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.
"Во время ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий враг вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", – отметил Ковалев.
Вместе с тем оккупанты наступали в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки. Все действия захватчиков были безуспешными.
Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 24 июля на украинском фронте произошло более 35 боевых столкновений. Силы обороны успешно отбили атаки оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сдерживают врага в районах Красногоровки и Марьинки.
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