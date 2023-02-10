ВСУ используют для ракетных ударов координаты американской разведки – The Whashington Рost

Ракетная компания Украины по стране-агрессору России и ее ресурсах зависит от точного наведения США. Вооруженные силы нашего государства используют координаты, предоставленные или подтвержденные Америкой и союзниками. Так происходит для подавляющего большинства ударов с использованием их передовых ракетных систем.

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Данную информацию приводит The Whashington Рost. Издание ссылается на украинских и американских чиновников.

Отмечается, что ВСУ практически не запускают современные вооружения без конкретных координат, предоставленных военнослужащими США из какой-либо базы в Европе. Украинские официальные лица говорят, что этот процесс должен дать Вашингтону уверенность в том, что он сможет предоставить Киеву оружие большей дальности.

Кроме того, удары с наведением по GPS отбросили силы Москвы на поле боя. Они были отмечены как ключевой фактор в неудачной попытке Киева предотвратить наступление России. А когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом в декабре, он вручил президенту Байдену военную медаль, утвержденную за доблестную службу командиром украинского подразделения HIMARS.

Также еще один источник заявил, что Украина могла бы нанести удары без помощи США, но поскольку Киев не хочет тратить ценные боеприпасы и промахиваться, он обычно предпочитает не наносить удары без подтверждения.

В то же время, начальник управления ракетных войск и артиллерийской подготовки украинских вооруженных сил генерал-майор Андрей Малиновский заявил в интервью The Washington Post в октябре, что западные союзники Украины подтвердили координаты целей перед харьковским контрнаступлением.

По его словам, партнеры разработали процесс, при котором Украина получает точные координаты, чтобы гарантировать, что они не промахнутся с реактивными артиллерийскими системами залпового огня, поскольку быстрое контрнаступление застанет российские силы врасплох. Он отметил, что информация о целеуказании также послужила обходным путем, когда российские глушители сигналов мешали воздушной разведке дронов в поле боя.

"Согласно нашим картам и программному обеспечению, точка будет иметь один набор координат", "Мы все в основном всегда онлайн", "Они немедленно сообщают нам координаты, и мы тут же стреляем из РСЗО", – добавил Малиновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как Украина добилась от западных партнеров поставок основных боевых танков, на повестку дня вышел вопрос западных истребителей четвертого поколения. Все ожидали, что это будут американские F-16 Fighting Falcon, но президент Джо Байден четко дал понять, что они не входят в список вооружений, которые США готовы предоставить Украине. По крайней мере, пока.

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