ВСУ истощают врага по всей линии фронта: в Генштабе доложили о ситуации на передовой

Украинские защитники продолжают героически отражать попытки российских оккупантов прорваться вглубь нашей территории, нанося противнику эффективные огневые удары и истощая его силы по всей линии фронта. Только за текущие сутки произошло 147 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. Враг продолжает применять авиацию и дроны для атак на украинские позиции и населенные пункты.

Зафиксировано 69 авиаударов, в ходе которых было свергнуто 105 корректированных авиабомб (КАБ). Кроме того, россияне использовали 583 дрона-камикадзе для атак, а также совершили более 3590 обстрелов украинских войск.

На Харьковском направлении русские войска шесть раз пытались атаковать украинские оборонные рубежи вблизи Липцев, Волчанска и Старицы, но все попытки были успешно отражены.

На Купянском направлении оккупанты сосредоточили свои усилия в районе Лозовой, где 12 раз совершали атаки. Семь из этих боев до сих пор продолжаются. В то же время, российские штурмы в районах Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки были отбиты нашими защитниками.

На Лиманском направлении враг в течение суток совершил девять атак на позиции украинских войск недалеко от Новосадового, Макеевки, Грековки и Торского. Два боя продолжаются.

На Северском направлении оккупанты совершили наступления в районе Белогоровки, где отбито 9 атак, еще один бой продолжается. Кроме того, враг атаковал в районах Новосадового и Верхнекаменского, где также идет бой.

На Краматорском направлении сейчас продолжаются пять боеприкосновений вблизи Ступочек, Калиновки, Григорьевки и Временного Яра. Все атаки были отражены.

На Торецком направлении русские войска 13 раз пытались прорваться у Дачного и Торецкого. Наши воины остановили пять атак, восемь атак продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 28 попыток прорыва недалеко от Новоторецкого, Селидового, Крутого Яра, Лисовки и Луча. Одно боестолкновение продолжается. Оккупанты понесли значительные потери — было уничтожено 177 российских военных, из них 72 — безвозвратно. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей противника, повреждены БМП, БТР и два орудия.

На Кураховском направлении враг также активен — 26 раз пытался атаковать украинские позиции вблизи Цукуриного, Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Екатериновки, Константиновки и Антоновки. Три боя до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении русские войска четыре раза пытались наступать неподалеку от Богоявленки, но потерпели неудачу.

На Ореховском направлении прошла одна безуспешная попытка противника продвинуться в направлении Новоданиловки.

Изменения в других направлениях пока не зафиксированы.

В Генштабе особо отметили воинов 65-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ, эффективно уничтожающих врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Также стоит отметить 35 отдельную бригаду морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского, бойцы которой не отстают в этом от своих собратьев.

Напомним, украинские воины нанесли результативные удары по трем командным пунктам российской оккупационной армии. Поражены командные пункты 35 и 27 отдельных мотострелковых бригад, а также 2 общевойсковые армии ВС РФ.

Ранее СМИ выяснили некоторые подробности о потерях РФ за год боев под Угледаром. На самом деле, точное количество ликвидированных захватчиков установить невозможно. Однако известно, что всего две бригады морской пехоты РФ потеряли 40% довоенной численности.