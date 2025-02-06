ВСУ истощают врага по всем направлениям: на фронте произошло 89 боевых столкновений – Генштаб

На фронте в Украине в течение четверга, 6 февраля, на 22:00 произошло 89 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Оккупанты совершили больше всего атак на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.

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Об этом говорится в сводке с передовой, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. В то же время россияне продолжают нести потери. Только на Покровском направлении в течение дня враг потерял 148 оккупантов убитыми и ранеными.

На Харьковском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано пять вражеских штурмов позиций ВСУ в районах Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового. Украинские защитники отбили все вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз атаковали позиции Сил обороны недалеко от Зеленой Рощи, Копанок, Новосергеевки, Грековки, Нового, Зеленой Долины, Новолюбовки, Екатериновки, Ямполевки, Тернов и Колодцев.

На Северском направлении войска России предприняли две попытки наступления на позиции ВСУ в районе Белогоровки. В то же время враг сбросил две авиабомбы на Северск и Звановку.

На Краматорском направлении зафиксированы продолжающиеся до сих пор два боевых столкновения вблизи Часова Яра. Управляемыми авиационными бомбами враг атаковал Бондарное.

На Торецком направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции украинских военных. Основные усилия наступления россияне сконцентрировали вблизи Дилиевки и Торецка. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

На Покровском направлении подразделения врага 28 раз пытались прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Зеленое Поле, Новоторецкое, Покровск, Песчаное, Удачное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Котляровка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Шевченко. До сих пор длится три боестолкновения.

На этом направлении украинские воины в течение дня обезвредили 148 оккупантов, 81 из них – безвозвратно. Также уничтожены один танк, восемь автомобилей, антенна управления БпЛА, одна артиллерийская система, также поврежден танк, многоцелевой транспортер, самоходная гаубица и пушка врага.

На Новопавловском направлении враг семь раз атаковал вблизи Лисовки, Константинополя и Раздольного. Удачи не имел. Наносил авиационных ударов неуправляемыми ракетами по населенному пункту Новоселка и сбросил два КАБа в районе Отрадного.

В Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении с начала суток произошло пять боеприкосновений.

Как сообщал OBOZ.UA, основатель DeepStateUA Роман Погорелый сказал, что российские оккупационные войска постоянно давят в районе Купянска, в том числе возле населенного пункта Синьковка. Но сейчас речь не идет о непосредственных штурмах города.

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