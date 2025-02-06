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ВСУ истощают врага по всем направлениям: на фронте произошло 89 боевых столкновений – Генштаб

Ольга Липич
War
3 минуты
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ВСУ истощают врага по всем направлениям: на фронте произошло 89 боевых столкновений – Генштаб

На фронте в Украине в течение четверга, 6 февраля, на 22:00 произошло 89 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Оккупанты совершили больше всего атак на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.

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Об этом говорится в сводке с передовой, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. В то же время россияне продолжают нести потери. Только на Покровском направлении в течение дня враг потерял 148 оккупантов убитыми и ранеными.

На Харьковском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано пять вражеских штурмов позиций ВСУ в районах Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового. Украинские защитники отбили все вражеские атаки.

ВСУ истощают врага по всем направлениям: на фронте произошло 89 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз атаковали позиции Сил обороны недалеко от Зеленой Рощи, Копанок, Новосергеевки, Грековки, Нового, Зеленой Долины, Новолюбовки, Екатериновки, Ямполевки, Тернов и Колодцев.

ВСУ истощают врага по всем направлениям: на фронте произошло 89 боевых столкновений – Генштаб

На Северском направлении войска России предприняли две попытки наступления на позиции ВСУ в районе Белогоровки. В то же время враг сбросил две авиабомбы на Северск и Звановку.

ВСУ истощают врага по всем направлениям: на фронте произошло 89 боевых столкновений – Генштаб

На Краматорском направлении зафиксированы продолжающиеся до сих пор два боевых столкновения вблизи Часова Яра. Управляемыми авиационными бомбами враг атаковал Бондарное.

ВСУ истощают врага по всем направлениям: на фронте произошло 89 боевых столкновений – Генштаб

На Торецком направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции украинских военных. Основные усилия наступления россияне сконцентрировали вблизи Дилиевки и Торецка. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

ВСУ истощают врага по всем направлениям: на фронте произошло 89 боевых столкновений – Генштаб

На Покровском направлении подразделения врага 28 раз пытались прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Зеленое Поле, Новоторецкое, Покровск, Песчаное, Удачное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Котляровка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Шевченко. До сих пор длится три боестолкновения.

ВСУ истощают врага по всем направлениям: на фронте произошло 89 боевых столкновений – Генштаб
ВСУ истощают врага по всем направлениям: на фронте произошло 89 боевых столкновений – Генштаб

На этом направлении украинские воины в течение дня обезвредили 148 оккупантов, 81 из них – безвозвратно. Также уничтожены один танк, восемь автомобилей, антенна управления БпЛА, одна артиллерийская система, также поврежден танк, многоцелевой транспортер, самоходная гаубица и пушка врага.

На Новопавловском направлении враг семь раз атаковал вблизи Лисовки, Константинополя и Раздольного. Удачи не имел. Наносил авиационных ударов неуправляемыми ракетами по населенному пункту Новоселка и сбросил два КАБа в районе Отрадного.

ВСУ истощают врага по всем направлениям: на фронте произошло 89 боевых столкновений – Генштаб

В Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении с начала суток произошло пять боеприкосновений.

ВСУ истощают врага по всем направлениям: на фронте произошло 89 боевых столкновений – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, основатель DeepStateUA Роман Погорелый сказал, что российские оккупационные войска постоянно давят в районе Купянска, в том числе возле населенного пункта Синьковка. Но сейчас речь не идет о непосредственных штурмах города.

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