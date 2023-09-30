ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта и продолжают контрнаступление: произошло 24 боевых столкновения – Генштаб

Вооруженные силы Украины истощают врага по всей линии фронта и продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В течение суток, 30 сентября, нашим защитникам пришлось осуществить 24 прямых столкновения с российскими оккупантами.

Атаки захватчиков были успешно отражены Силами обороны. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 30 сентября 2023 года.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах. Также захватчики продолжают диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливают населенные пункты с территории России, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. При этом враг нанес авиационный удар в районе Галагановки Черниговской области. Артиллерийские и минометные обстрелы также подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Вильчики Черниговской области; Прогресс, Никитовка, Ястребщина, Кондратовка, Мирополье, Поповка, Александровка Сумской области, а также Лемищине Харьковской области.

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На Купянском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар возле Новоселовского Луганской области. Они также обстреляли Двухлетнюю, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Кисловку, Берестово Харьковской области.

В Лиманском направлении от вражеских авиационных ударов пострадали населенные пункты: Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Веселое Донецкой области. Захватчики обстреляли из артиллерии и минометов Невское, Белогоровку Луганской области и Спорное, Раздоловку, Диброву Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, успеха не имели. При этом враг нанес авиационных ударов вблизи Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка Донецкой области. Кроме того, под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных ограждений.

На Авдеевском направлении наши защитники также успешно отразили атаки врага в районе Новоселовки, восточнее Степного и Авдеевки Донецкой области. Однако оккупанты нанесли авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Тоненькое, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 9 атак в районе Марьинки Донецкой области. Однако противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оккупантов находились такие населенные пункты, как Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Но они нанесли авиационные удары вблизи Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки российской армии в районе Новодаровки Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Новоданиловка и Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики нанесли авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди которых Золотая Балка, Саблуковка, Змиевка, Одрадокаменка, Антоновка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В то же время, украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Также наши защитники совершают наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

Силы обороны наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, а также истощают врага вдоль всей линии фронта.

Кроме того, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 8 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 9 артиллерийских средств и 6 зенитно-ракетный комплекс противника.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российское военное командование, вероятно, готовится усилить оборону временно оккупированных Мелитополя и Бердянска в Запорожье, опрокинув туда войска с других позиций на востоке и юге. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, возможно, решится даже вывести войска из Бахмута и отказаться от защиты Токмака.

Также в ISW сообщили, что украинские Силы обороны продолжают проводить наступательные операции в районе Бахмута и недавно добились продвижения. В частности, ВСУ удалось захватить высоту вблизи Клещиевки. Также продолжаются жесткие бои недалеко от Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

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