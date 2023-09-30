ISW: ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении. Карта

Украинские Силы обороны продолжают проводить наступательные операции в районе Бахмута и недавно совершили продвижение. В частности, ВСУ удалось захватить высоту вблизи Клещиевки.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Также продолжаются жесткие бои неподалеку от Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Украинские войска также пытались атаковать возле Курдюмовки и попытались перерезать железнодорожный путь, который проходит через этот населенный пункт. Связанный с Кремлем блоггер утверждал, что 28 сентября украинские силы временно перерезали железнодорожный путь возле Клещиевки, но затем российские силы отбили их и отодвинули к западу от колеи.

Российские войска проводили ограниченные контратаки в районе Бахмута, но не добились успехов. Так, Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили атаку россиян вблизи Клищиевки. Российский милблогер утверждал, что российским силам не удалось успешно осуществить контратаку вблизи Андреевки, Клещиевки и Григорьевки (расположенной в 8 км к северо-западнее от Бахмута).

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Другой милблогер заявлял, что российские войска провели перегруппировку близ Клищиевки и намерены захватить этот населенный пункт. Однако, вероятно, в настоящее время у российских сил недостаточно боевых ресурсов для осуществления такой операции.

Российский блогер сообщил, что 88-я бригада (2-й армейский корпус так называемой "ЛНР") сменила 85-ю мотострелковую бригаду (2-й армейский корпус "ЛНР") во время ротации в районе Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский снайпер из группы "Призрак" ликвидировал российского оккупанта с дистанции 800 метров. По врагу боец Отдельной президентской бригады выстрелил из винтовки UAR-10 производства Украины.

Ранее сообщалось, что украинские защитники нанесли очередные потери армии страны-агрессорки России. Бойцы 101-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российский наблюдательный комплекс "Муром-М". Они сделали это с помощью FPV-дрона.

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