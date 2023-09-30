Не Токмак? В ISW выдвинули новую версию, какой украинский город оккупанты могут покинуть, чтобы усилить Мелитополь

Российское военное командование, вероятно, готовится усилить оборону временно оккупированных Мелитополя и Бердянска на Запорожье, перебросив войска с других позиций на востоке и юге. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, возможно, решится даже вывести войска из Бахмута и отказаться от защиты Токмака.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на российский инсайдерский источник. Отмечается, что командующий оккупантов предпочитает защиту Мелитополя, чтобы помешать Силам обороны Украины приблизить артиллерию к временно захваченному Крыму.

В то же время аналитики заметили, что утверждение о намерении перебросить российские войска в Мелитополь для усиления там российской обороны, "далеко выходит за рамки наблюдаемого поведения Герасимова".

"ISW не имеет доказательств, подтверждающих информацию инсайдерского источника. Если эти утверждения ошибочны, это может указывать на то, что в российском информационном пространстве предпринимаются согласованные усилия по дискредитации Герасимова", – отметили аналитики.

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Напомним, также в ISW сообщили, что украинские Силы обороны продолжают проводить наступательные операции в районе Бахмута и недавно совершили продвижение. В частности, ВСУ удалось захватить высоту вблизи Клещиевки. Также продолжаются жесткие бои недалеко от Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Наемники ЧВК "Вагнер" вернулись под Бахмут Донецкой области. Переброска террористов на линию фронта свидетельствует о попытках группировки реформироваться вокруг нового руководства.

– Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что на Бахмутском направлении на фронте продолжаются тяжелые бои с оккупационной армией России. Воины сил обороны Украины продвигаются к югу от Бахмута.

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