ВСУ продолжают наступательную операцию к югу от Бахмута, – Евлаш

На Бахмутском направлении на фронте продолжаются тяжелые бои с оккупационной армией России. Воины Сил обороны Украины продвигаются к югу от Бахмута.

Об этом сказал представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш во вторник, 26 сентября, в эфире телемарафона. По его словам, в течении суток на этом участке фронта произошло 12 боевых столкновений.

Защитники Украины имеют успех в районах населенных пунктов Зайцево, Клещиевка, Одрадовка и Ивановское. Украинские воины там продолжают выбивать оккупантов.

"Под шквальным огнем они держат оборону и закрепляются на достигнутых рубежах", – рассказал Евлаш.

Российские военны за день открыли огонь по позициям украинских бойцов 580 раз, при этом оккупанты четыре раза использовали авиацию.

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Вооруженным силам нашего государства удалось уничтожить 141 российского захватчика, десять гаубиц Д-30, три гаубицы Д-20, две установки "Пион" и четыре гаубицы "Мста Б".

Также у врага было отминусовано несколько средств радиоэлектронной разведки, в частности, КРЕДО-1Е, специальную установку, которая обнаруживает передвижение техники и людей.

Глава украинского государства Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что у украинского командования есть подробный план по освобождению Бахмута и еще двух городов. О какие именно населенных пунктах идет речь Зеленский не сказал.

Ранее стало известно об освобождении Андреевки, где защитники Украины разбили 72-ю бригаду ВС РФ. Этот населенный пункт является плацдармом для ВСУ для продвижения на Бахмут.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что операция по освобождению украинскими воинами Бахмута похожа на российскую, когда враг оккупировал этот город. Однако украинские силы не будут вести лобовые атаки, которые могут привести к большим потерям.

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