ВСУ контролируют село Запорожское на Днепропетровщине: Генштаб развенчал заявление оккупантов

В Вооруженных силах Украины отреагировали на информацию о якобы захвате оккупантами двух сел на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Военные опровергли такие сообщения и заявили, что контролируют Запорожское, а в районе Новогеоргиевки массово уничтожают российских захватчиков.

Соответствующее заявление во вторник, 26 августа, обнародовал Генеральный штаб ВСУ, а также оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) войск "Днепр".

Какая ситуация на границе Донецкой и Днепропетровской областей

Как говорится в сообщении, Силы обороны Украины остановили продвижение врага и продолжают контролировать село Запорожское.

Защитники держат оборону несмотря на все усилия оккупантов захватить этот населенный пункт.

Кроме того, продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где украинские воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками.

"Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности", – заявили в ОСГВ "Днепр".

Что известно о наступлении РФ на Днепропетровщину

25 августа минобороны страны-агрессора России заявило о якобы захвате села Запорожское Днепропетровской области, однако спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов опроверг эту информацию.

26 августа аналитический проект DeepState сообщил, что оккупационные войска РФ якобы заняли села Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине, расположенные на границе с Донецкой областью.

18 августа 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" отбил атаку противника, которая дошла до административной границы, оттеснил военных РФ почти на три километра вдоль Новопавловского направления и захватил пленных.

Впервые в РФ заявили о выходе на границу Днепропетровской области еще 21 мая. Речь шла о районе села Новониколаевка в Донецкой области. В Днепропетровской ОГА и Силах обороны Украины заявления пропагандистов тогда опровергли.

Руководитель центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял, что бои идут у админграницы Днепропетровщины, также оккупанты запускают по области FPV-дроны, однако прорыва, несмотря на сложные бои, нет.

По данным DeepState, военные ВС РФ постоянно пытаются продвинуться и закрепиться в "серой" зоне. Однако защитники Украины держат оборону позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, на карте боевых действий в Донецкой области начали появляться освобожденные от оккупантов территории. Только за 24 августа было освобождено четыре населенных пункта.

Сейчас задача номер один – стабилизация линии фронта. При этом каждая успешная зачистка заставляет врага перебрасывать силы и терять инициативу, рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

