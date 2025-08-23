ВСУ остановили наступление и установили контроль над Зеленым Гаем на Донетчине. Видео

В Донецкой области Силы обороны Украины остановили продвижение врага и установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай. Это сделали бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты совместно с 214-м отдельным штурмовым батальоном OPFOR.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Днепр". Там отметили, что по состоянию на субботу, 23 августа, российские оккупанты продолжают активные попытки вернуть этот населенный пункт под свой контроль и оккупировать остальные населенные пункты Донецкой области на этом направлении.

"Но наши воины стоят стойко и в День Государственного Флага Украины Зеленый Гай остается под сине-желтым флагом", – сказано в сообщении.

В ОСГВ "Днепр" отметили, что бок о бок с другими подразделениями Сил обороны Украины морские пехотинцы крепко стоят на защите украинского народа и продолжают уничтожать противника.

Отметим, что территория поселка Зеленый Гай граничит с селом Ивановка Синельниковского района Днепропетровской области. По переписи 2001 года в Зеленом Гае проживало 915 человек, по состоянию на апрель 2025 года в этом населенном пункте оставалось 20 жителей.

