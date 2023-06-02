ВСУ ликвидировали еще 540 оккупантов и уничтожили 27 систем вражеской артиллерии – Генштаб

Защитники Украины во время боев на фронте 1 июня ликвидировали 540 захватчиков из РФ. На сегодня российское оккупационное войско поредело уже на 208 910 солдат и офицеров.

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Также украинские воины сожгли еще 107 единиц разной техники и вооружения врага. Об этом свидетельствуют обновленные данные от Генерального штаба ВСУ.

Кроме живой силы захватнической армии, за сутки подразделения Сил обороны отминусовали 28 единиц ее автомобильной техники и автоцистерн (всего 6267) и 27 артиллерийских систем (3501).

На фронте было уничтожено еще 15 российских танков (всех 3819), 12 боевых бронированных машин (7490), семь единиц спецтехники (465) и два средства ПВО (335).

В воздушном пространстве защитники сбили 10 вражеских крылатых ракет (в общем 1117) и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня (3137).

Список остальной "демилитаризованной" техники и вооружения врага за сутки не изменился, с начала вторжения уничтожены 575 его РСЗО, 313 самолетов, 298 вертолетов и 18 кораблей/катеров.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что в целом данные о потерях армии РФ в войне против Украины постоянно уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, по некоторым подсчетам, в мае 2023 года на украинском фронте оккупационная армия РФ потеряла около 17 410 военных и побила несколько "рекордов" по количеству потерянной техники. В последний месяц весны ВСУ лишили врага около 2,2 тыс. единиц бронемашин, артиллерии, воздушных целей.

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