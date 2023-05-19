ВСУ ликвидировали еще 660 захватчиков из РФ и уничтожили четыре танка – Генштаб

Войска России, которые вторглись в Украину 450 суток назад, за это время лишились более 7,3 тыс. бронемашин и 600 единиц армейской авиации. Однако больше всего враг потерял живой силы – на украинской земле свою смерть нашли 201 760 захватчиков из страны-агрессора.

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Из них 660 врагов наши воины "отминусовали" в боях за прошедшие сутки. Такие данные обнародовал 19 мая Генеральный штаб ВСУ.

Согласно им, защитники уничтожили еще 64 единицы российской военной техники и вооружения. В частности "демилитаризовано" 12 артиллерийских систем (в общем 3210), четыре танка (3777) и четыре боевых бронированных машины (7377).

Также сожжено одно РСЗО (всего 564) и одно средство ПВО (319), десять единиц автомобильной техники и автоцистерн (6083) и одна – спецтехники (419) оккупантов.

Накануне бойцы Сил обороны защитили украинское небо, обезвредив на подлете к городам 31 вражескую воздушную цель: десять БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2769) и 21 крылатую ракету (1011).

Кроме того, в списке потерь армии РФ есть 304 самолета, 294 вертолета и 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские штурмовики продвинулись на 2000 м в ширину и 700 вглубь на Бахмутском направлении. Во время контратаки защитники ликвидировали по меньшей мере 50 оккупантов, еще сотни путинских солдат стали "трехсотыми", а четверо попали в плен.

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