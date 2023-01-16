ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего о ''победе'' и хваставшегося ''успехами'' в Украине: он успел засветиться на росТВ. Видео

На войне в Украине ликвидировали очередного "героя" путинской "спецоперации" – 19-летнего танкиста Андрея Малых из Бурятии. В прошлом году он засветился на пропагандистском росТВ, хвастался якобы уничтожением "лоб в лоб" украинского танка и выражал уверенность в "победе РФ".

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Украинские воины "демилитаризовали" этого оккупанта вместе с остальным экипажем вражеской техники. На это указал в Telegram полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Как только Андрюха Малых решил стать звездой рашн-пропаганден и рассказывать сказки... Наши воины решили поскорее отправить его домой. Башня улетела не только у танка, а еще и у всего экипажа. С чем мы их и поздравляем", – написал он.

Известно, что 19-летний ефрейтор Андрей Малых из Бурятии был ликвидирован в начале 2023 года. О гибели оккупанта 12 января в соцсетях сообщила его девушка Яна Евтушенко.

"В ходе "специальной военной операции" в Украине погиб мой молодой человек, Малых Андрей Дмитриевич 04.05.2003 г. р. Борт вылетает в Улан-Удэ на днях. По приезду борта я сообщу место погребения", – написала она.

Примечательно, что ни девушка, ни росСМИ не рассказали о том, как "геройски" умер этот российский военный преступник. Вместо этого последние, в традиционном для Z-пропаганды стиле, поспешили напомнить о его "подвиге" в войне против суверенного государства.

Прошлой осенью о нем рассказывала пресс-служба минoбороны РФ. Отмечалось, что 23 октября 2022 года оператор-наводчик танка Андрей Малых "в ходе боя уничтожил танк ВСУ во время лобовой атаки".

"У нас была задача по освобождению территории от ВСУ. Заезжая в лес, увидел танк противника, принял решение быстро уничтожить его. Лоб в лоб, метров 50-100 было до него. Я ему осколочный снаряд под башню, он сразу же воспламенился. Потом забил бронебойный снаряд, добил его. Танк разорвало. Боекомплект сдетонировал", – придумал себе "подвиг" российский захватчик.

Тогда Малых хвастался, что "всегда мечтал стать военным", поэтому сразу, как только был призван, подписал контракт на службу в оккупационных войсках РФ. Оккупант заявлял, что "победа будет за нами все равно", но ВСУ "демилитаризировали" его грезы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне в Украине ликвидировали 37-летнего оккупанта Шамиль Каримов из Новосибирской области РФ. Он пошел на путинскую войну добровольцем, оставив своих пятерых детей, а повоевать успел всего месяц.

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