ВСУ ликвидировали 870 оккупантов за сутки, уничтожили три танка: в Генштабе обновили данные о потерях врага
Силы обороны Украины во время боев 16 января ликвидировали около ?870 российских оккупантов. Также защитники превратили в металлолом ряд бронемашин и некоторое вооружение войск РФ.
Запас техники и количество путинских захватчиков, вторгшихся в нашу страну 328 суток назад, уменьшается с каждым днем. Обновленные данные о потерях врага озвучил Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что с начала войны украинские воины "демилитаризовали" уже по меньшей мере 116 950 солдат и офицеров российской армии.
Что касается техники и вооружения, то боевые потери кафиров составляют:
‒ 6215 (+11 за сутки) боевых бронированных машин;
– 4877 (+7) единиц автомобильной техники и автоцистерн ;
– 3121 (+3) танк;
– 2104 (+5) артиллерийские системы;
– 1872 (+0) БПЛА оперативно-тактического уровня;
‒ 749 (+0) крылатых ракет;
– 441 (+3) РСЗО;
‒ 220 (+0) средств ПВО;
– 286 (+0) самолетов;
– 276 (+0) вертолетов;
‒ 190 (+0) единиц специальной техники.
‒ 17 (+0) кораблей/катеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники наносят мощные удары по позициям оккупантов в Соледаре на Донетчине. В понедельник, 16 января, военные ВСУ уничтожили там четыре склада с боекомплектом врага.
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