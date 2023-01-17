ВСУ ликвидировали 870 оккупантов за сутки, уничтожили три танка: в Генштабе обновили данные о потерях врага

Силы обороны Украины во время боев 16 января ликвидировали около ?870 российских оккупантов. Также защитники превратили в металлолом ряд бронемашин и некоторое вооружение войск РФ.

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Запас техники и количество путинских захватчиков, вторгшихся в нашу страну 328 суток назад, уменьшается с каждым днем. Обновленные данные о потерях врага озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что с начала войны украинские воины "демилитаризовали" уже по меньшей мере 116 950 солдат и офицеров российской армии.

Что касается техники и вооружения, то боевые потери кафиров составляют:

‒ 6215 (+11 за сутки) боевых бронированных машин;

– 4877 (+7) единиц автомобильной техники и автоцистерн ;

– 3121 (+3) танк;

– 2104 (+5) артиллерийские системы;

– 1872 (+0) БПЛА оперативно-тактического уровня;

‒ 749 (+0) крылатых ракет;

– 441 (+3) РСЗО;

‒ 220 (+0) средств ПВО;

– 286 (+0) самолетов;

– 276 (+0) вертолетов;

‒ 190 (+0) единиц специальной техники.

‒ 17 (+0) кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники наносят мощные удары по позициям оккупантов в Соледаре на Донетчине. В понедельник, 16 января, военные ВСУ уничтожили там четыре склада с боекомплектом врага.

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