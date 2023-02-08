ВСУ уничтожили за сутки 910 оккупантов, 8 танков и 15 ББМ: данные Генштаба
Потери оккупационной армии РФ в войне против Украины достигли 134 тыс. 100 человек. Из них 910 ликвидированы за минувшие сутки.
Кроме того, воины Сил обороны уничтожили 8 танков и 15 боевых бронемашин врага. Такие данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 8 февраля.
В целом обновленная картина российских потерь с начала масштабного вторжения выглядит так:
– 134100 (+910) человек личного состава,
– 3253 (+8) танков,
– 6458 (+15) боевых бронированных машин,
– 2236 (+4) артиллерийских систем,
– 228 (+1) средств ПВО,
– 295 (+1) самолетов,
– 285 (+1) вертолетов,
– 1961 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня,
– 5112 (+5) единиц автомобильной техники и автоцистерн,
– 211 (+3) единиц специальной техники,
– 796 (+0) крылатых ракет,
– 18 (+0) кораблей/катеров,
– 461 (+0) РСЗО.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне у оккупантов в Мариуполе произошла "бавовна". Взрывы прогремели в порту, куда противник стянул боевую технику и системы ПВО.
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