ВСУ уничтожили за сутки 910 оккупантов, 8 танков и 15 ББМ: данные Генштаба

Потери оккупационной армии РФ в войне против Украины достигли 134 тыс. 100 человек. Из них 910 ликвидированы за минувшие сутки.

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Кроме того, воины Сил обороны уничтожили 8 танков и 15 боевых бронемашин врага. Такие данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 8 февраля.

В целом обновленная картина российских потерь с начала масштабного вторжения выглядит так:

– 134100 (+910) человек личного состава,

– 3253 (+8) танков,

– 6458 (+15) боевых бронированных машин,

– 2236 (+4) артиллерийских систем,

– 228 (+1) средств ПВО,

– 295 (+1) самолетов,

– 285 (+1) вертолетов,

– 1961 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня,

– 5112 (+5) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

– 211 (+3) единиц специальной техники,

– 796 (+0) крылатых ракет,

– 18 (+0) кораблей/катеров,

– 461 (+0) РСЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне у оккупантов в Мариуполе произошла "бавовна". Взрывы прогремели в порту, куда противник стянул боевую технику и системы ПВО.