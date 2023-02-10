ВСУ ликвидировали за сутки 730 оккупантов и сбили российский вертолет: данные Генштаба

Войска России, вторгшиеся в Украину 352 дня назад, за это время лишились свыше 6,4 тыс. бронемашин и 581 единицы армейской авиации. Однако больше всего враг потерял живой силы – наши защитники ликвидировали 135 740 оккупантов.

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Накануне в ряды "двухсотых" отправили еще 730 российских военных. Обновленные данные о потерях ВС РФ обнародовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Кроме большого количества живой силы захватнического войска, украинские воины уничтожили на фронте еще семь его артиллерийских систем (всего 2251), пять единиц автомобильной техники и автоцистерн (5126).

Также были сожжены три боевых бронированных машины (всех 6471) и три танка (3258), одно средство ПВО (233). В небе защитники сбили три БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 1970) и еще один российский вертолет (286).

Кроме того, с начала вторжения врага бойцы ВСУ "демилитаризовали" 796 его крылатых ракет, 295 самолетов, 211 единиц спецтехники, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландский разведывательный веб-проект Oryx указал, что на войне против Украины было уничтожено 1000 российских танков – это только техника, ликвидацию которых доказывают опубликованные в сети кадры.

Реальная же цифра намного выше, к тому же 544 вражеских танка были захвачены воинами ВСУ, 79 – повреждены, а 65 – брошены самими же оккупантами.

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