ВСУ ликвидировали за сутки 740 оккупантов, уничтожен еще один самолет врага: данные Генштаба

Защитники Украины за сутки 12 января ликвидировали на фронте по меньшей мере 740 солдат армии РФ. Также врага лишили нескольких единиц танков, бронемашин и штурмовика Су-25.

Видео дня

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Данные по враждебным потерям постоянно уточняются.

На сегодня известно, что с 24.02.2022 по 13.01.2023 на украинской земле ВС РФ потеряли около 114 130 человек убитыми.

Во время боев за это время наши воины уничтожили такую технику русской армии:

‒ 6167 (+8 за последние сутки) боевых бронированных машин;

– 4833 (+7) единиц автомобильной техники и автоцистерн;

‒ 3098 (+4) танков;

– 2086 (+4) артиллерийских систем;

– 1865 (+0) БПЛА оперативно-тактического уровня;

‒ 723 (+0) крылатые ракеты;

– 437 (+0) РСЗО;

– 286 ( +1) самолетов;

– 276 (+0) вертолетов;

‒ 218 (+0) средств ПВО;

‒ 184 (+0) единицы спецтехники;

‒ 17 (+0) кораблей/катеров.

Добавим: в сводке Генштаба за 12 января отмечается, что украинские воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотник типа "Орлан-10". Известно, что российский штурмовик приземлили бойцы одного из подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ на востоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники показали яркие кадры ликвидации "вагнеровцев" в районе Бахмута. Российские наемники планировали захватить новые позиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!