ВСУ ликвидировали за сутки 1060 захватчиков, сбили девять вражеских БПЛА и самолет: данные Генштаба

Защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 1060 российских оккупантов. Также воины сбили штурмовик и девять беспилотников, которыми враг атаковал населенные пункты или пытался вести воздушную разведку.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на 377-й день войны. Военные отмечают, что данные о потерях армии страны-агрессора постоянно уточняются.

С начала вторжения в Украину и по состоянию на 6 марта наибольше путинское войско лишили личного состава – 154 830 солдат, офицеров и генералов ВС РФ уже стали "грузом 200".

Список уничтоженной техники вражеского войска пополнился на 23 артиллерийских системы (всего 2456), 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5323), 11 боевых бронированных машин (6714), девять танков (3432).

Кроме того, за сутки воины ВСУ сожгли три средства ПВО (в общем 253) и две единицы специальной техники (236) оккупантов. Количество сбитых российских БПЛА оперативно-тактического уровня достигло 2095 (+9), а самолетов – 303 (+1).

Также во время войны защитники обезвредили 873 российских крылатых ракет, 488 РСЗО, 289 вертолетов, 18 кораблей и катеров.

В сводке Генштаба на утро 7 марта говорилось, что за прошедшие сутки Силы обороны сбили девять ударных дронов типа "Шахед", вражеский самолет Су-25 и еще восемь БПЛА разных типов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники уничтожили группу оккупантов в ближнем бою под Бахмутом. Телами захватчиков лес на Донетчине устлали бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.

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