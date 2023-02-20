ВСУ ликвидировали за сутки 820 захватчиков, сожгли несколько танков и самолет врага: данные Генштаба

Оккупационные войска РФ, почти год воюя против Украины, потеряли 143 680 военных и значительное количество техники, вооружения. Только накануне наши защитники ликвидировали 820 захватчиков и сбили российский самолет-штурмовик.

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С начала вторжения врага из его техники на фронте было больше всего уничтожено бронемашин. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

Накануне, кроме большого количества живой силы, украинские воины уничтожили восемь боевых бронированных машин (всего 6553), семь артиллерийских систем (2334) и шесть танков (3316) ВС РФ.

Также бойцы Сил обороны сожгли 13 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5209) и одну – спецтехники (225).

Кроме этого, "демилитаризовали" две РСЗО (всех 471), сбили два БПЛА оперативно-тактического уровня (2018) и самолет (299) армии страны-агрессора.

Не изменилось за сутки только количество уничтоженных российских крылатых ракет – 873, вертолетов – 287, средств ПВО – 243, кораблей с катерами – 18.

Накануне в Генштабе ВСУ уточнили, что 19 февраля украинские воины сбили самолет Су-25, два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3".

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ ярко уничтожили российских захватчиков на Луганщине. Для максимального эффекта они дождались, пока российские солдаты соберутся вместе в одном здании, и только тогда нанесли прицельный удар.

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