''ВСУ – лучшая армия в Европе'': французский генерал заявил, что россиянам ''ничего не светит'', и озвучил сценарий завершения войны

Российские вооруженные силы долгое время считали едва ли непобедимой "второй армией мира", поэтому в начале их полномасштабного вторжения мало кто верил в победу Украины. Но с течением времени украинские воины своими победами убедили, что именно ВСУ являются лучшей армией в Европе, которой по силам вернуть все захваченные врагом территории.

Видео дня

На это указал французский генерал, экс-заместитель командующего силами НАТО в Европе Мишель Яковлефф, назвав также несколько сценариев завершения войны. Интервью вышло на YouTube-канале бывшего члена экипажа морской авиации, а впоследствии ответственного за оперативный мониторинг СМИ Ксавьера Тительмана (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вдруг оказалось, что российская армия – это команда, о которой все думали, что она играет в Лиге Чемпионов, а она из третьей лиги. В лучшем случае она перейдет во вторую лигу, но в высшей ей ничего не светит. Украинская армия, по моему мнению, сегодня лучшая армия в Европе", – сказал генерал.

По его словам, в дальнейшем процессы, происходящие внутри военного формирования страны-агрессора РФ, приведут к еще более плачевному ее положению и помешают ей стать действительно сильной армией. В свою очередь, говорит он, российские военные будут способны только обороняться.

К этому, считает специалист, приводят искусственные военные формирования вроде частных армий, которые лишь усложняют координацию подразделений оккупационных войск.

Также Мишель Яковлефф заявил, что в окончания войны в Украине есть три сценария:

– победа Украины;

– победа России;

– остановка обеих армий на границах, которые они смогли захватить или отвоевать.

Однако, подчеркнул французский генерал, чтобы Россия победила, ее армия должна показать необходимый уровень военного профессионализма. Речь идет о выборе целей атаки, логистики, координации огня, качества техники и взаимодействия войск, чего у нее нет.

"Но они пока этого не показали. Также россиянам нужны оперативные и тактические ошибки украинцев", – подчеркнул Яковлефф, добавляя, что таких не будет.

Он считает, что объявления очередной мобилизации или набор наемников для ЧВК "Вагнер" без решения имеющихся проблем не помогут РФ победить Украину.

Генерал подчеркнул, что меньшая украинская армия противопоставляет количеству человеческого ресурса качество. Поэтому в итоге Украина должна вернуть все свои территории до последнего километра вместе с Крымом и Донбассом. Более того, это условие крепкого мира.

"Чтобы обрести мир, нужно, чтобы все россияне поняли, что они ничего не получили от войны. Украина должна вернуть себе Донбасс и Крым, все свои территории до последнего километра. Это покажет россиянам, что 2014 и 2022 годы – не просто реки крови и обнищание страны, это не дало ничего. Ни одного квадратного километра. Вот что нужно показать. Это – условие для крепкого мира", – подытожил Мишель Яковлефф.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев пояснил, что в ближайшие полтора месяца прогноз по войне в Украине будет напрямую связан с погодными условиями. Приблизительно к середине апреля, пока почва окончательно не подсохнет, ожидается оперативная пауза, но она не будет означать затишье. Российская оккупационная армия будет продолжать атаковать Украину ракетами и может сосредоточиться на разрушении мостов через Днепр. Так враг хочет препятствовать снабжению западных вооружений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!