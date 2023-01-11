ВСУ могли уничтожить на Луганщине более 80 россиян, которые приехали строить укрепления: появились подробности ''бавовны'' в Лантратовке. Фото

В декабре Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупированному селу Лантратовка на Луганщине. В результате этого могли быть ликвидированы более 80 граждан страны-агрессора РФ, которые приехали в Украину для того, чтобы строить укрепления.

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В большинстве своем это могли быть строители из российского Новосибирска, на оккупированную территорию они прибыли на заработки. Об этом сказано в расследовании российской службы "Радио Свобода".

Журналисты установили, что возле села, где случилась "бавовна", россияне рыли окопы и устанавливали бетонные ДОТы (долговременные оборонительные точки). Они также выяснили, что часть рабочих поселили в Валуйках (РФ) и каждый день возили на место работы и обратно, а часть разместили в школе в Лантратовке.

"Сейчас нас вывели, сказали, что начались военные действия. В Лантратовку с нами приехали два автобуса из Новосибирска, с кровельщиками и плотниками. Нас возили каждый день через границу, а их поселили в школе. 3 "хаймарса" по наводке, официально – 11 трупов, неофициально – 84. В 3 часа ночи 3 ракеты, одна, потом через 5 секунд вторая и третья. Комнату мастеров разнесло в клочья", – рассказал один из работников.

Представители "ЛНР" в "Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон" (СЦКК) также сообщили об обстреле школы в селе Лантратовка. Там заявили о попадании трех ракет HIMARS, из-за чего в школе погибли 11 человек, а еще 17 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Вооруженных сил Украины "демилитаризовали" военный объект российских захватчиков в городе Сватово Луганской области. Удар был нанесен по складу с боеприпасами врага.

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