ВСУ могут начать операцию в Приднестровье: генерал назвал главное условие

Украинские Силы обороны могли бы совершить операцию на территории Приднестровья, где страна-агрессор Россия хранит большие запасы боеприпасов и военной техники. Однако эта задача не является первоочередной для ВСУ.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Для нас важно достичь там успехов и покончить с этой российской раковой опухолью на территории Молдовы на границе с Украиной", – подчеркнул он.

По мнению генерала, командованию ВСУ необходимо акцентировать внимание на ситуации на востоке нашей страны, где оккупационная армия продолжает наступать. Когда это наступление будет остановлено, при наличии необходимых сил и средств можно будет начать военную операцию с целью создания буферной зоны на территории Приднестровья.

"Там у России мало войск, но мощнейшие склады с боеприпасами, с техникой. Все это туда свозили со всей восточной Европы, когда разваливался Варшавский договор. А у нас на том направлении есть соответствующие силы", – пояснил Романенко.

"Но подчеркну: это мог бы быть эффективный ход при наличии соответствующих ресурсов", – подытожил он.

Читайте также полную версию интервью: "Курск? Белгород? Беларусь? Приднестровье? Генерал Романенко назвал лучшую новую цель для "казацкого рейда" ВСУ".

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают успешную операцию по созданию буферной зоны на территории Курской области России. Войска РФ построили две понтонные переправы через реку Сейм, одна из них не простояла и двух суток.