На Курщине россияне построили две понтонные переправы через Сейм: одна из них не простояла и двух суток. Фото

Войска Российской Федерации строят понтонные переправы через реку Сейм недалеко от района проведения операции ВСУ в Курской области. Спутник по состоянию на 17 августа зафиксировал две таких конструкции, но уже 19-го числа один из временных мостов исчез.

Видео дня

Кадрами, сделанными Planet Labs, поделился проект "Радио Свобода". Первая переправа через реку была сооруженная россиянами в период между 15 и 16 августа восточнее села Глушково – после того, как ВСУ начали наносить удары по мостам в этом районе.

Вторую переправу (ее можно увидеть на спутниковом снимке, сделанном 17 августа) противник проложил через Сейм восточнее села Званное.

19 августа спутник Planet Labs уже не увидел этой понтонной переправы. Рядом с местом, где она была, – дым, предположительно, от взрыва.

Отметим: ранее возгорание вблизи переправы у села Званное заметили спутники системы NASA FIRMS, фиксирующие пожары на земной поверхности.

Первый понтонный мост, построенный восточнее села Глушково, на снимке за 19 августа был целым.

ВС РФ начали налаживать понтонные переправы через Сейм после ударов Сил обороны Украины по стационарным мостам в этом районе. Уничтожение одного из этих мостов можно увидеть на видео, опубликованном 18 августа командующий Воздушными силами ВС Украины Николаем Олещуком.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики считают, что операция украинских войск в Курской области РФ не имеет долгосрочных территориальных целей. В то же время она может создать оперативное и стратегическое давление на российские силы на всем театре военных действий.

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