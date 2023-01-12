ВСУ мощно ударили по оккупантам на Луганщине: озвучены потери врага за сутки

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки в боях на Луганщине потеряли убитыми 69 человек. Еще 92 захватчика получили ранения.

Видео дня

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. По его словам, в течение суток оккупанты пытались атаковать позиции Сил обороны Украины вблизи Стельмаховки и Кременной.

В ответ они получили мощный удар из артиллерии и стрелкового оружия.

В результате потери России на данном направлении пополнил 161 человек ("двухсотыми" и "трехсотыми").

Также выведено из строя несколько единиц вражеской техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что у ВСУ есть успехи на Сватовском и Кременском направлениях, однако наступление защитников усложняет заминированная местность. Кроме того, захватчики целиком разбили некоторые населенные пункты.