У ВСУ есть успехи на Сватовском и Кременском направлениях, но Макеевку и Новоселовское оккупанты разбили наголову, – Гайдай

Украинские защитники имеют успех на Сватовском и Кременском направлениях. Однако все вокруг там заминировано врагом. Бывают случаи, когда наши военные подрываются в ходе наступления.

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Об этом 11 января сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он также рассказал, что оккупанты наголову разбили Макеевку и Новоселовское.

"Жизнь гражданских людей в деоккупированных населенных пунктах очень сложная, потому что почти все населенные пункты подвергаются постоянным российским обстрелам. Например, Макеевка и Новоселовское разбиты наголову, там нет ни одного уцелевшего дома", – сказал глава ОВА.

Гайдай добавил, что продукты питания, гигиенические наборы и наборы для легких ремонтов постоянно завозятся в освобожденные населенные пункты. Кроме того, местные власти настаивают на эвакуации гражданского населения.

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