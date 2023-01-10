Войска РФ пытались атаковать ВСУ возле Сватового: бои ведутся на расстоянии 40 метров, – Гайдай

Возле Сватового в Луганской области российские оккупанты пытались безуспешно контратаковать Вооруженные силы Украины. Там сейчас ведутся тяжелые бои на расстоянии 40 метров одной стороны от другой.

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Об этом в эфире национального телемарафона 10 января рассказал руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что российское командование видит продвижение украинских сил, поэтому опрокидывает сюда резервы в виде дополнительной живой силы и техники по другим направлениям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Наши ребята очень удачно уничтожают тяжелую военную технику. За месяц они уничтожили 78 единиц вражеской техники и на сегодняшний день был рекорд – это 23 единицы техники за сутки", – сообщил Гайдай.

Кроме того, по его словам, в направлении Кременной также продолжаются тяжелые бои, но успех там на стороне ВСУ.

Также россияне обстреливают освобожденные населенные пункты Луганщины – в Невском два гражданских человека погибли, еще двое получили ранения в результате вчерашнего обстрела. Сегодня их будут эвакуировать.

Напомним, 8 января российские оккупационные войска вели наступление в районе Бахмута Донецкой области. Также армия государства-агрессора продолжала контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово – Кременная в Луганской области.

В то же время, министерство обороны Великобритании подтвердило предварительные оценки ISW о том, что российские силы готовятся к возможным будущим контрнаступлениям Украины в Запорожской или Луганской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военно-политический эксперт Юрий Федоров рассказал, что Силы обороны Украины за последнюю неделю продвинулись в сторону оккупированной Кременной в Луганской области на 2,5 км, что является значительным достижением в условиях этой линии фронта. Освобождение этого стратегически важного города болезненно ударит по России и может оказаться огромным успехом ВСУ;

– военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что ВСУ могут оцепить российские оккупационные войска в Луганской области. Условия для этого создают одновременно продвижение наших защитников возле Сватового и Кременной.

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