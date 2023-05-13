ВСУ мощно ударили по врагу: уничтожены 22 БПЛА, 7 артподразделений и склад боеприпасов

За прошедшие сутки российские Силы обороны Украины мощно ударили по врагу, нанеся захватчикам безумные потери. В частности, благодаря эффективным действиям защитников, уничтожены 22 вражеских БпЛА разных типов, 2 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы.

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Также в воздух взлетели 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, состав боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы россиян. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 13 мая.

Отмечается, что отлично сработали подразделения ракетных войск и артиллерии и авиация Сил обороны, ударившая по районам сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ 12 раз, а также уничтожившая 5 ЗРК противника.

Напомним: в Центре национального сопротивления накануне сообщили, что во временно оккупированных Россией городах Луганской области медицинские учреждения переполнены ранеными на фронте российскими военными. Персонал больниц заставляют работать сверхурочно, медикаментов для гражданских не хватает.

"Для того, чтобы больницы продолжали функционировать и лечить военных, оккупанты продолжают привлекать медицинские бригады с территории РФ. Поскольку не доверяют местным врачам", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что оккупанты несут бешеные потери на Донецком оперативном направлении. Больше всего захватчиков украинские защитники ликвидируют в районе города Бахмут, за который ведутся ожесточенные бои;

– на юге Украины накануне было ликвидировано 54 оккупанта и утилизирован ряд вражеской техники. В частности, на металлолом ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны превратили 2 ББМ "Тигр", 82-мм миномет, 3 военных автомобиля и другое.

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