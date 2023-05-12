За прошедшие сутки защитники Украины на юге нанесли очередные потери российской оккупационной армии. Всего было ликвидировано 54 оккупантов и утилизирован ряд вражеской техники.

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В частности, на металлолом ракетно-артиллерийские подразделения Украины превратили 2 ББМ "Тигр", 82-мм миномет, 3 военных автомобиля, пункт управления БпЛА, и комплект антенн станции радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Facebook ОК "Юг".

Кроме того, отмечается, что враг все активнее применяет воздушную разведку, а наши подразделения сил ПВО нейтрализуют этих беспилотных шпионов: 2 "Орлан-10" были уничтожены в Николаевской и Херсонской областях соответственно.

Напомним, также украинские военные эффектно уничтожили российский "Град" на Таврическом направлении. На кадрах военные точным ударом из БПЛА сожгли российскую реактивную систему залпового огня.

Также за прошедшие сутки украинские воины отбили там 18 атак российских захватчиков и уничтожили 3 склада боеприпасов и вывели из строя 25 единиц вооружения и военной техники противника. Убитыми и ранеными оккупанты на Таврическом направлении накануне потеряли около роты своих солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ на днях улучшили свои позиции под Бахмутом. По результатам штурмовых действий они отбросили оккупантов на 500-600 м со стороны Хромового и заняли позиции на господствующих высотах, что улучшило тактическую ситуацию вокруг города;

– бойцы ССО ВС Украины продолжают уничтожать российских захватчиков на Херсонском направлении. На этот раз операторы ССО уничтожили две самоходные артиллерийские установки противника.

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