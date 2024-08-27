ВСУ на Курщине взяли под контроль 100 населенных пунктов, в плен попали 594 военнослужащих РФ, – Сырский

По состоянию на 27 августа украинские военнослужащие контролируют уже 100 населенных пунктов в Курской области. Общая площадь, которая находится под контролем воинов ВСУ, составляет 1294 кв. километра.

Также защитники продолжают активно пополнять обменный фонд. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на Форуме с участием руководства страны.

По словам Сырского, украинские воины продолжают продвигаться вперед в Курской области и наносят врагу ощутимые потери в живой силе и технике. Также главком ВСУ сообщил, что под контролем украинских военных находится уже 100 населенных пунктов на Курщине.

"На сегодня нами взято под контроль 1294 кв. км территории, 100 населенных пунктов, которые размещены на этой территории. Также благодаря успешным действиям наших войск мы существенно пополнили обменный фонд. На сегодня на этом направлении в плен взято 594 служащих ВС РФ", – сказал Сырский.

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Военное командование РФ стягивает резервы в Курскую область и пытается предпринять действия, чтобы оттеснить ВСУ из российского региона. По словам главнокомандующего ВСУ, украинское военное руководство видит планы врага и предпринимает действия, чтобы сорвать их.

Напомним, российское военное командование стягивает на Курщину резервы, надеясь сдержать продвижение украинских войск.

Ранее в ISW сообщили, что Россия перебрасывает силы с менее приоритетных участков линии фронта в Украине на Курщину. В частности, враг отправляет подкрепление в этот российский регион из Запорожской и Харьковской областей.

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