ВСУ нанесли 13 ударов по позициям врага, уничтожили сосредоточение живой силы, бронетехнику и склады с боеприпасами – Генштаб

По состоянию на вечер 1 апреля украинские защитники продолжили наносить оккупантам из России значительные издержки и потери. Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения противника, a подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов захватчиков.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав ежедневную сводку на Facebook. В результате российские войска мстят за свои неудачи именно мирному населению, регулярно обстреливая населенные пункты, расположенные вблизи линии столкновения.

"Россия снова нанесла ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка Донецкой области и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты. Есть раненые среди гражданского населения", – указано в сообщении.

Наши военные напоминают, что опасность ракетных атак сохраняется на территории всей страны. Не остается безучастной и Республика Беларусь, которая предоставляет оккупантам свое воздушное пространство и полигоны, где проводится подготовка к обстрелам мирных городов Украины.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За эти сутки подразделениями Сил обороны Украины было отбито более 50 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка", – описали текущую обстановку на фронте в Генштабе защитников.

Также за сутки продолжились атаки из минометов и артиллерии:

на Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское Харьковской области;

на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Колодцу, Диброву, Белогоровке и Раздоловке Луганской области;

на Бахмутском направлении враг не прекращает штурм города Бахмута. Однако наши защитники мужественно удерживают населенный пункт. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в Богдановке Донецкой области. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка;

на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки. Обстрелял Авдеевку, Орловку, Нетайлово, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку;

на Шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии, осуществил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка Донецкой области; Бурлацкое, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, а также Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Берислав, Веселое, Николаевка, Бургунка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, наши военные спрогнозировали дальнейшие шаги российских оккупантов на Донбассе и Харьковщине. Выполняя приказы военно-политического командования РФ, захватчики и дальше будут прибегать к бессистемным штурмам на Купянском направлении, а также на горячих направлениях Донецкой и Луганской областей.

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