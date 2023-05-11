ВСУ нанесли более 30 ударов по позициям РФ: уничтожены пункты управления и места скопления военной техники и живой силы врага – Генштаб

Украинские защитники в течение суток нанесли более 30 ударов по российским оккупантам, пытавшимся атаковать на пяти направлениях в Донбассе. Уничтожены пункты управления и места скопления военной техники и живой силы врага.

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке в четверг, 11 мая.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, за эти сутки, наши защитники уничтожили 7 вражеских БпЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток они совершили более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Также россияне нанесли шесть ракетных ударов, в частности по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, было зафиксировано 46 авиационных ударов и 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Ситуация на фронте по состоянию на 19:00 11 мая

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. РФ продолжает употреблять местность и материально-техническую базу Беларуси для проведения подготовки и боевого согласования собственных подразделений.

На Северском и Слобожанском оккупанты продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское, Уралово Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Искрисковщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурьев, Глубокое, Старица, Бугруватка, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бочков, Тыхе, и Большой Бурлук в Харьковской области.

На Купянском в течение суток россияне наступательных действий не проводили. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Одрадное, Дворичанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском оккупанты вели наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имели. Нанесли авиационный удар по населенному пункту Спирно. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское Луганской области, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском захватчики продолжают вести наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. За сутки враги вели безрезультатные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки. Нанесли авиационный удар по районам населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области;

На Авдеевском противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области;

На Марьинском подразделении Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Остро, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области;

На Шахтерском в течение суток россияне вели наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанесли авиаудары вблизи Угледара и Пречистовка. Совершили обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка;

На Запорожском и Херсонском оккупанты продолжают вести оборонные действия. Нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Омельник и Кизомис. Между тем, произошли обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности: Времивка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.